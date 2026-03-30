Martedì 31 marzo alle 21, al Cinema Kappadue in via Rosmini 1, si terrà una proiezione speciale del film

Martedì 31 marzo, alle ore 21, al Cinema Kappadue (via Rosmini 1), si terrà una proiezione speciale del film Non è la fine del mondo di Valentina Zanella. Interverranno in sala per un incontro con il pubblico prima della proiezione: la scrittrice Alessia Gazzola, autrice del romanzo omonimo, la regista Valentina Zanella, e gli attori, Fotinì Peluso e Andrea Bosca. Il film, uscito nelle sale cinematografiche il 26 marzo, è distribuito dalla scaligera KPlus Film ed è stato presentato in concorso “Per il cinema italiano” alla 17a edizione del Bari International Film & TV Festival. Nel cast anche: Paolo Ruffini, Paolo Rossi, Ivana Lotito e Barbara Bouchet. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Proiezione speciale al K2 del film "Non è la fine del mondo" con la regista Valentina Zanella e altri ospiti

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