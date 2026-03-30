Progetto per la riduzione dei rifiuti kit gratuito di slip mestruali lavabili per le ragazze a San Mauro Pascoli

A partire da lunedì 9 marzo, il Comune di San Mauro Pascoli ha avviato la distribuzione gratuita di kit di slip mestruali lavabili destinati alle ragazze di età compresa tra 13 e 18 anni. La consegna avviene presso gli uffici comunali e riguarda le residenti nel territorio comunale. L'iniziativa mira a promuovere pratiche sostenibili e a ridurre i rifiuti legati all'uso di prodotti igienici tradizionali.

Un kit gratuito di slip mestruali lavabili per le ragazze residenti a San Mauro Pascoli. È iniziata lunedì 9 marzo la distribuzione dei kit gratuita per le ragazze di età compresa tra 13 e 18 anni al Comune a San Mauro Pascoli.L’iniziativa rientra nel progetto ‘Io Donna Ri-Uso’, promosso dal. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati RomagnaBanca: convegno gratuito a San Mauro Pascoli per difendersi dalle frodi online e tutelare i propri dati.RomagnaBanca organizza un convegno gratuito a San Mauro Pascoli, intitolato “Occhi aperti: insieme contro le truffe digitali”, per sensibilizzare i... San Mauro Pascoli, riposizionamento dei contenitori per la riorganizzazione dei cassonetti degli abiti usatiObiettivo di questo intervento è quello di disincentivare l’uso improprio dei contenitori stradali e migliorare conseguentemente il decoro cittadino... Contenuti utili per approfondire San Mauro Pascoli San Mauro Pascoli, barche a vela senza barriere: progetto e accordo con la Lega Navale ItalianaIl Centro Nautico Adriatico di via Cagnona nuova compie un altro passo importante per la diffusione della vela. Questa volta l’obiettivo è puntato ... corriereromagna.it San Mauro Pascoli: 1,7 milioni di attivoIl consiglio comunale di San Mauro Pascoli ha approvato i documenti fondamentali per la gestione e la programmazione futura dell’ente con, in primis, una variazione al bilancio di previsione 2025-2027 ... ilrestodelcarlino.it