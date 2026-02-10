RomagnaBanca | convegno gratuito a San Mauro Pascoli per difendersi dalle frodi online e tutelare i propri dati

RomagnaBanca organizza un incontro gratuito a San Mauro Pascoli per aiutare i cittadini a riconoscere e difendersi dalle truffe online. L’appuntamento intitolato “Occhi aperti: insieme contro le truffe digitali” mira a spiegare i rischi della criminalità informatica e a dare consigli pratici per proteggere i propri dati. La partecipazione è aperta a tutti e l’obiettivo è aumentare la consapevolezza tra chi naviga in rete ogni giorno.

RomagnaBanca organizza un convegno gratuito a San Mauro Pascoli, intitolato “Occhi aperti: insieme contro le truffe digitali”, per sensibilizzare i cittadini sui rischi crescenti legati alla criminalità informatica e alle frodi online. L’evento, in programma questa sera alle 20:30 presso il teatro di Villa Torlonia, mira a fornire strumenti concreti per riconoscere e prevenire le truffe che colpiscono sempre più frequentemente gli utenti dei servizi digitali. La crescente sofisticazione delle minacce informatiche ha spinto RomagnaBanca a promuovere questa iniziativa di sensibilizzazione, in collaborazione con Cassa Centrale Banca e con il patrocinio del Comune di San Mauro Pascoli.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su RomagnaBanca Convegno Truffe di Natale: come difendersi dalle frodi durante le feste San Mauro Pascoli, niente videosorveglianza A San Mauro Pascoli non sono stati installati nuovi sistemi di videosorveglianza. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su RomagnaBanca Convegno Argomenti discussi: ’Occhi aperti’ a Villa Torlonia: convegno contro le truffe digitali. 'Occhi aperti' a Villa Torlonia: convegno contro le truffe digitaliL’appuntamento di stasera, con ingresso gratuito, è organizzato da RomagnaBanca. msn.com RomagnaBanca promuove un convegno sulla sicurezza informaticaOcchi aperti: insieme contro le truffe digitali è il convegno di sensibilizzazione promosso da RomagnaBanca, dedicato al tema della sicurezza contro le frodi ... livingcesenatico.it My Pilates Lab Élite - San Mauro Torinese facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.