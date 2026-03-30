Progetto europeo GEtCoheSive | firmato il memorandum per proseguire la cooperazione europea

A Venezia si è tenuto l’evento conclusivo del progetto europeo GEtCoheSive, dedicato a migliorare la partecipazione inclusiva e le politiche collaborative nelle città dell’Europa centrale. Durante l’incontro è stato firmato il memorandum per proseguire la cooperazione tra i partner coinvolti nel progetto. GEtCoheSive si è concentrato su iniziative volte a rafforzare il ruolo delle comunità locali nelle decisioni pubbliche.

Durante l’incontro, l’Assessora alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri Daria Jacopozzi ha firmato il Memorandum of Understanding insieme ai partner europei, impegnando le amministrazioni coinvolte a proseguire la cooperazione oltre la fine del progetto. L’accordo mira a monitorare le barriere che limitano la partecipazione dei gruppi più vulnerabili, a condividere conoscenze e buone pratiche e a promuovere nuove opportunità di formazione e scambio sulla governance partecipativa. “La sottoscrizione del Memorandum – ha dichiarato l’Assessora Jacopozzi – consolida un percorso costruito negli ultimi anni insieme ai partner europei. Abbiamo sviluppato strumenti che rendono le politiche locali più vicine alle persone e con questo accordo ci impegniamo a proseguire convinti che la partecipazione sia un pilastro della coesione sociale”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Progetto europeo GEtCoheSive: firmato il memorandum per proseguire la cooperazione europea Articoli correlati Atalanta all’esame Lazio: caccia ai tre punti per proseguire la rincorsa ad un piazzamento europeoBergamo, 13 febbraio – L’Atalanta, domani alle 18 all’Olimpico in casa della Lazio, cerca altri tre punti per continuare la sua risalita verso le... Cooperazione europea: -8% ai fondi per la salute riproduttiva nel 2024TESTO di Monica Sozzi, Comitato di Redazione del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 3 marzo 2026 Nel 2024 i...