Nel 2024, i governi europei hanno diminuito i fondi destinati alla salute sessuale e riproduttiva, segnando la prima riduzione in nove anni. Questa decisione si riflette in un calo dell’8% rispetto all’anno precedente, secondo i dati pubblicati dal Comitato di Redazione di ASviS. La diminuzione interessa le risorse destinate ai programmi di salute riproduttiva in diversi paesi europei.

TESTO di Monica Sozzi, Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 3 marzo 2026 Nel 2024 i governi europei hanno ridotto per la prima volta in nove anni il sostegno alla salute sessuale e riproduttiva. I fondi complessivi destinati alla salute sessuale e riproduttiva e alla pianificazione familiare, SrhFp (Sexual and reproductive health and family planning), sono scesi a 1,48 miliardi di euro (-8%), 130 milioni in meno rispetto all’anno precedente. Anche i finanziamenti alla più ampia agenda dei diritti sessuali e riproduttivi, Srhr (Sexual and reproductive health and rights) sono diminuiti del 17%, fermandosi a 2,62 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Truffa ai fondi Ue nel messinese, Procura Europea e carabinieri sequestrano quasi mezzo milione di euroQuattro imprenditori agricoli indagati per frode aggravata nell’ambito di contributi europei.

Leggi anche: Dalla salute riproduttiva a ictus e cancro, i medici italiani contro i danni da plastica: parte una campagna per la prevenzione

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cooperazione europea

Temi più discussi: Cooperazione europea: -8% ai fondi per la salute riproduttiva nel 2024; Oltre l’8 marzo: responsabilità condivise e nuove narrazioni delle questioni di genere nella Cooperazione italiana; Stage a Parigi all'OCSE nella cooperazione internazionale; Filippine. Cresce la cooperazione strategica con l’Europa.

Pechino: pronti a rafforzare cooperazione con l’Unione europeaLa Cina è pronta a rafforzare la cooperazione con la Francia e l’Unione europea. Lo ha dichiarato il vicepresidente cinese Han Zheng durante un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron a ... ilsole24ore.com

Erasmus+ Partenariati per l’eccellenza – Università europeeIl bando sostiene alleanze di istituzioni di istruzione superiore che intendono realizzare o rafforzare una cooperazione transnazionale istituzionalizzata, strutturale e sostenibile. L’obiettivo ... ansa.it

La Regione Calabria estende i termini per favorire la partecipazione di enti, università e imprese e rafforzare progetti di cooperazione europea ad alto impatto. #InCalabria facebook

"La cooperazione tecnologica tra #Europa e #StatiUniti rappresenta oggi uno snodo strategico per la competitività economica, la sicurezza e la capacità dei sistemi democratici di preservare un ruolo centrale nella governance globale delle tecnologie. In un co x.com