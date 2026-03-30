Nelle prime ore di lunedì 30 marzo, le forze dell'ordine hanno arrestato un ragazzo di 17 anni in Abruzzo, nell'ambito di un’operazione anti-terrorismo che ha coinvolto anche le regioni Emilia Romagna, Umbria e Toscana. L’azione è stata condotta dal raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare. Il giovane è sospettato di aver pianificato un attacco in una scuola.

Il minore è ritenuto gravemente indiziato dei delitti di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di detenzione di materiale con finalità di terrorismo Nelle prime ore della mattina di lunedì 30 marzo in Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana, il raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, in collaborazione con i Comandi provinciali competenti per territorio, ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare con successivo trasferimento presso un istituto penale minorile, emessa dal Gip (giudice per le indagini preliminari, ndr) del tribunale per i minorenni di L'Aquila su richiesta di questa Procura per i minorenni, a carico di un 17enne pescarese domiciliato nella provincia di Perugia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Progettava strage in una scuola, operazione anti-terrorismo in 4 regioni: arrestato un ragazzo pescarese di 17 anni

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