Un ragazzino è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di aver pianificato una strage in una scuola, ispirandosi al massacro di Columbine. Secondo le indagini, non si trattava del suo primo coinvolgimento in attività che avevano attirato l’attenzione delle forze dell’ordine nella provincia di Brescia.

Progettava una strage a scuola, ispirandosi al massacro della Columbine. E non era la prima volta che il suo nome finiva nei radar degli investigatori bresciani. Un dettaglio tutt’altro che secondario, che rende ancora più inquietante la vicenda del 17enne arrestato nella notte dai carabinieri del Ros nell’ambito dell’operazione “Hate”: il nome ragazzo, originario di Pescara ma domiciliato a Umbertide, in provincia di Perugia, era già emerso in una precedente inchiesta antiterrorismo coordinata proprio dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Brescia e conclusasi nel luglio 2025. Il blitz è scattato nelle ultime ore su disposizione della Procura per i minorenni dell’Aquila. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Progettava una strage a scuola: ragazzino arrestato e portato in carcere

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