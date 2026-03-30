Professoressa accoltellata Valditara in ospedale

Da ilgiorno.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri mattina, il ministro dell’Istruzione ha visitato l’ospedale di Bergamo per incontrare la docente di francese, ferita mercoledì a scuola durante un episodio avvenuto alle medie Leonardo da Vinci di Trescore Balneario. La professoressa è stata accoltellata da un alunno di 13 anni. La docente si trova sotto osservazione medica, mentre le autorità stanno svolgendo le indagini sull’accaduto.

"Ieri mattina il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è stato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per visitare la professoressa Chiara Mocchi, la docente di francese accoltellata mercoledì a scuola, alle medie Leonardo da Vinci, a Trescore Balneario da un suo alunno tredicenne. Il ministro si è confrontato e ha riflettuto con la prof in un colloquio durato quasi un’ora. Chiara Mocchi, 57 anni, originaria di Berzo San Fermo, è fuori pericolo e, come riferito da fonti vicine al ministro, sente la mancanza dei suoi studenti. È ricoverata in reparto, dove viene seguita da uno psicologo che la sta aiutando metabolizzare l’accaduto e superarlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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