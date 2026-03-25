Professoressa accoltellata a Bergamo Valditara | Approvare rapidamente norme contro criminalità giovanile

Un episodio di aggressione si è verificato davanti a una scuola media in provincia di Bergamo, dove una professoressa è stata accoltellata. Un ragazzino di 13 anni è stato identificato come l’autore dell’attacco. Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha commentato la vicenda da Parigi, sottolineando la necessità di approvare norme più rapide contro la criminalità giovanile.

Home > Video > Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha commentato da Parigi l’accoltellamento della professoressa all’esterno di una scuola media in provincia di Bergamo da parte di un ragazzino di 13 anni. “Il governo ha approvato misure per combattere la criminalità giovanile, devono essere ora rapidamente licenziate dal Parlamento. Fra breve entrerà in vigore l’assistenza psicologica per tutti nostri studenti”, ha detto Valditara, che ha aggiunto: “Dobbiamo anche riflettere sull’uso dei social che sono sempre più devastanti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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