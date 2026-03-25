Un episodio di violenza si è verificato davanti a una scuola media in provincia di Bergamo, dove una professoressa è stata accoltellata da un ragazzino di 13 anni. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, intervenuto da Parigi, ha commentato l’accaduto e ha annunciato l’intenzione di approvare rapidamente norme contro la criminalità giovanile. La notizia ha suscitato attenzione sui temi della sicurezza nelle scuole.

Home > Video > Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha commentato da Parigi l’accoltellamento della professoressa all’esterno di una scuola media in provincia di Bergamo da parte di un ragazzino di 13 anni. “Il governo ha approvato misure per combattere la criminalità giovanile, devono essere ora rapidamente licenziate dal Parlamento. Fra breve entrerà in vigore l’assistenza psicologica per tutti nostri studenti”, ha detto Valditara, che ha aggiunto: “Dobbiamo anche riflettere sull’uso dei social che sono sempre più devastanti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bergamo, accoltellata professoressa a scuola, Valditara: "Approvare rapidamente norme contro criminalità giovanile"

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