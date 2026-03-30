Un episodio avvenuto il 25 marzo scorso in una scuola media della Bergamasca ha coinvolto un 13enne che ha ferito con un coltello una docente nei corridoi dell’istituto. Paolo Crepet, intervenuto a Accordi&Disaccordi, ha commentato la vicenda sottolineando che dietro l’evento si nasconde un problema più grande, paragonando la situazione a un iceberg con una parte invisibile sotto la superficie.

“Noi siamo interessati alla punta dell’iceberg” ma “c’è un iceberg sotto.”. Così Paolo Crepet commenta ad Accordi&Disaccordi, la vicenda del 13enne che il 25 marzo scorso ha accoltellato una sua professoressa nei corridoi di una scuola media della Bergamasca. Lo scrittore analizza la vicenda. “Che un ragazzo scriva su X le cose che io ho letto, terrificanti. ‘Io ammazzerò la prof di francese eccetera eccetera. Poi si mette una bella t shirt che si è fatto lui evidentemente. Si prende un coltello da film americano e una pistola, nello zainetto, scacciacani che però ti può togliere un occhio. Cosa deve dire di più per dire ‘vi accorgete di me che non sto bene? Cosa devo fare non so faccio una manifestazione no ma non sono un sindacato quindi faccio fatica cosa devo dire’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Professoressa accoltellata da un 13enne, Crepet ad Accordi&Disaccordi: “C’è un iceberg sotto. Docente straordinaria, lo Stato dovrebbe darle un riconoscimento”

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