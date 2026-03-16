Durante la trasmissione Accordi&Disaccordi, Travaglio ha commentato la situazione in Iran, affermando che l’Italia potrebbe applicare sanzioni a Israele, anche se sembrano invincibili, ma non lo sono. Ha inoltre parlato di Donald Trump, sottolineando che il suo esito dipende dal livello di ricatto e compromissione tra lui e Netanyahu.

“Come ne esce Donald Trump? Dipende da qual è il livello di ricatto e compromissione tra Trump e Netanyahu. Se Trump aveva solo bisogno di un diversivo per il caso Epstein, ed è libero da condizionamenti, cioè da dossier e informazioni che non sono venute fuori e che gli israeliani hanno, allora non appena gasolio e benzina negli Usa arriveranno al livello di guardia e i suoi elettori minacceranno di andarlo a prendere coi forconi, troverà una scusa”. Così Marco Travaglio, ospite di Accordi&Disaccordi analizza una possibile conclusione della guerra in Iran. “Trump è il re della giravolta, è capacissimo di svegliarsi una mattina e dire che abbiamo ottenuto tutti gli obiettivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio ad Accordi&Disaccordi: “La guerra in Iran? L’Italia può applicare sanzioni a Israele, sembrano invincibili ma non lo sono”

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