Quattro persone sono state denunciate per aver profanato la tomba di una badessa. Gli individui, appartenenti alla categoria degli “urban explorer”, si sono introdotti in un sito chiuso dopo il terremoto, con l’obiettivo di scattare fotografie e realizzare video da condividere online. L’episodio è stato scoperto e segnalato alle autorità competenti.

Il gruppo, già noto per raid nei palazzi del cratere sismico, ha fatto irruzione in una chiesa del Seicento per filmare il “tempo fermo”. I carabinieri li hanno incastrati con le telecamere di sorveglianza Si introducono nei luoghi abbandonati, o come in questo caso chiusi dopo il terremoto, per fotografare e filmare, per poi condividere tutto su internet. L’esplorazione urbana, però, questa volta è costata loro una denuncia. I quattro "urban explorer", originari della Lombardia, sono stati denunciati dai carabinieri per essersi introdotti in una chiesa seicentesca a Norcia, in Umbria, dove hanno profanato la tomba di una badessa. Il raid, avvenuto nella mattina dell’Epifania, è stato ricostruito dai militari della stazione di Caldarola (Macerata), che già avevano avuto a che fare con il gruppo in passato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Profanata la tomba della badessa: denunciati quattro “urban explorer”

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