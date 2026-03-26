Trovato decapitato il cadavere di Pamela Genini profanata la tomba della ragazza uccisa dall’ex a Milano | come l’hanno scoperto

Il corpo di una giovane donna, uccisa a Milano il 15 ottobre, è stato ritrovato decapitato. La tomba della stessa ragazza è stata profanata poco dopo il funerale. La scoperta è avvenuta nelle ultime ore, quando sono stati trovati i resti e i danni alla sepoltura. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Il corpo di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a Milano il 15 ottobre scorso, è stato profanato dopo la sepoltura. La notizia è emersa giovedì 26 marzo durante la diretta di «Dentro la notizia», trasmissione Mediaset condotta da Gianluigi Nuzzi su Canale 5. Ignoti avrebbero forzato il loculo provvisorio del cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, dove la bara era stata collocata in attesa del trasferimento nella cappella di famiglia, decapitando il cadavere e asportando la testa. Come è stata scoperta la profanazione del corpo di Pamela Genini. La scoperta è avvenuta lunedì scorso, quando gli operai di un’impresa di onoranze funebri si sono recati al cimitero per spostare il feretro. 🔗 Leggi su Open.online

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