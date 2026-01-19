Federica Torzullo la tomba | Ghiaia per i liquami come al cimitero L' orrore del marito

Il ritrovamento del corpo di Federica Torzullo, scomparsa dal gennaio scorso, ha portato alla luce dettagli inquietanti sulla sua morte. Claudio Carlomagno, il marito 45enne arrestato per omicidio aggravato, è stato trovato responsabile di aver sepolto il corpo con materiali non appropriati. Questa vicenda evidenzia le circostanze drammatiche e le implicazioni legali legate a un caso che ha suscitato grande attenzione.

Il ritrovamento del corpo di Federica Torzullo, 41enne scomparsa l’8 gennaio, ha rivelato un dettaglio agghiacciante: Claudio Carlomagno, il marito 45enne arrestato per omicidio aggravato, non si è limitato a seppellirla. Le ha costruito una sorta di “tomba” studiata per nascondere le tracce della decomposizione, in particolare i liquami e i cattivi odori. Il cadavere è stato rinvenuto domenica mattina alle 10.30, a circa due metri e mezzo di profondità, in un terreno adiacente alla ditta Carlomagno srl (movimentazione terra), vicino ai rovi e al parco macchine. Una piccola ruspa, come riporta il Messaggero, ha scavato fino a far emergere un braccio umano, fermandosi all’istante. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Federica Torzullo, la scoperta choc nella ‘tomba’ scavata dal marito Claudio

