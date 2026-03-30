Prof dell’università condannato a restituire anni di stipendio

Un professore universitario è stato condannato a restituire alcuni anni di stipendio, che aveva percepito mentre lavorava come consulente per l’Italia a Bruxelles. La decisione riguarda il periodo in cui il docente ha ricoperto tale incarico e si applica alla somma pagata dall’università durante quel periodo. La vicenda si è conclusa con una sentenza di condanna, che ha stabilito il recupero delle somme.

Macerata, 30 marzo 2026 – L’Università deve riavere indietro parte dello stipendio pagato a un professore, per gli anni che lui ha trascorso come consulente per l’Italia a Bruxelles. Il docente ha fatto ricorso contro questa richiesta, ma il Tar gli ha dato torto. La vicenda riguarda il professor Roberto Baratta, docente di diritto internazionale per Unimc. Dal maggio 2006 fino al maggio 2014 è stato collocato fuori ruolo, poiché chiamato dal ministero degli esteri come consulente della Rappresentanza permanente d’Italia all’Unione europea. Dal 2006 e fino al 2012, però, l’Università gli aveva versato non solo lo stipendio base, ma anche il cosiddetto assegno aggiuntivo previsto per i professori ordinari in regime di impegno universitario a tempo pieno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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