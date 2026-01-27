Processo Università bandita la sentenza | l' ex rettore Basile condannato a 5 anni di reclusione

L'ex rettore Basile è stato condannato a cinque anni di carcere nel processo

Sei condanne per “Università bandita”, l'inchiesta della Digos che ha scosso le fondamenta del sistema universitario puntando il dito su diversi concorsi che, secondo le accuse, erano stati truccati e pilotati. A processo erano 51 gli imputati per cui la Procura aveva chiesto 39 condanne e 12.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Processo Università Bandita: l'ex rettore Basile condannato a cinque anniAlla lettura del dispositivo presente anche il procuratore Curcio. Un lungo elenco di assoluzioni da parte del tribunale di Catania frutto dell'abrogazione dell'abuso d'ufficio. lasicilia.it

'Università bandita', sei condanne e 45 assoluzioni a Catania(ANSA) - CATANIA, 27 GEN - Sei condanne, comprese tra gli otto mesi e i cinque anni di reclusione, e 45 assoluzioni, la maggior parte delle quali perché l'abuso d'ufficio, che era contestato, non è pi ... msn.com

