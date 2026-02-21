Tentò di uccidere dipendente che chiedeva stipendio condannato a 6 anni

Un uomo di 58 anni ha ricevuto una condanna di sei anni di carcere e 10.000 euro di provvisionale dopo aver tentato di uccidere un dipendente che chiedeva il pagamento dello stipendio. Il 18 ottobre 2024, l’uomo ha colpito ripetutamente la vittima alla testa con un’accetta lunga 35 centimetri, in un episodio che si è verificato davanti alla sua abitazione. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla violenza sul lavoro e sui conflitti economici.

Il peggio era stato evitato grazie all'intervento del cognato e della sorella, che lo avevano bloccato e avevano chiamato i carabinieri Sei anni di carcere e 10mila euro di provvisionale è la condanna emessa dalla Gup di Roma Chiara Miraglia nei confronti dell'uomo di 58 anni che il 18 ottobre del 2024 colpì in testa più volte, tentando di ucciderlo con un'accetta larga 35 centimetri, un dipendente che era andato a casa sua per chiedergli lo stipendio che non gli pagava da mesi. L'imputato è titolare di una ditta di idraulica, che aveva preso a lavorare la vittima senza contratto.🔗 Leggi su Romatoday.it

