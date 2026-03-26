Una docente è stata ferita con un coltello durante un'aggressione avvenuta a Trescore Balneario. Dopo l'evento, la professoressa si trova in ospedale e ha scritto una lettera in cui afferma di non provare rabbia. La vicenda ha suscitato attenzione nel territorio e sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine.

Chiara Mocchi rompe il silenzio e scrive dall’ospedale. La professoressa accoltellata a Trescore Balneario da uno studente di 13 anni ha inviato una lettera dall’ospedale Papa Giovanni di Bergamo tramite il suo avvocato Angelo Lino Murtas. Il testo integrale del messaggio è stato pubblicato dall’edizione di Bergamo del Corriere della Sera. “Non avrei mai pensato che un giorno avrei dovuto raccontare un dolore così grande”, scrive la donna. “Sappiate che non porto rabbia né paura nel cuore, ma solo desiderio di rivedervi crescere sereni e protetti”, aggiunge. Chiara Mocchi rompe il silenzio Se il 26 marzo è il giorno della paura, con la pubblicazione del video registrato dal 13enne per documentare sui social l’aggressione inflitta tra i corridoi della scuola, è anche il giorno delle buone notizie. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chiara Mocchi accoltellata a Trescore Balneario, prof scrive una lettera dall'ospedale: "Non provo rabbia"

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