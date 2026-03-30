La professoressa di francese di 57 anni, accoltellata da uno studente di 13 anni a Trescore Balneario, ha espresso il desiderio di tornare nell’istituto scolastico. In un’intervista, ha detto che spera che il ragazzo faccia un esame di coscienza e riconosca i propri errori. La vicenda si è verificata il 30 marzo 2026 nella provincia di Bergamo.

Trescore Balneario, 30 marzo 2026 – La professoressa di francese Chiara Mocchi, 57 anni, accoltellata da un suo studente di tredici anni a Trescore Balneraio (Bergamo ), torna a parlare. E lo fa attraverso una lettera: “Non ho paura di tornare a insegnare, ma prima devono guarire le ferite del corpo e dell’anima. Al ragazzo direi di fare un esame di coscienza e capire questi suoi errori” ha scritto a “Storie italiane” la professoressa 57enne. “Quando ho letto la notizia secondo cui il ragazzo sarebbe rimasto deluso dal non essere riuscito a uccidermi, sono rimasta scossa e delusa che non si fosse ancora pentito. Ma sono sicura che presto si pentirà e ritroverà sé stesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La prof Chiara Mocchi: “Spero che il 13enne faccia un esame di coscienza e capisca i suoi errori. Voglio tornare in quella scuola”

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