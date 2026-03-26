Le prime parole della prof accoltellata dallo studente 13enne | Non ho rabbia né paura Voglio tornare a insegnare

La docente ferita da uno studente di 13 anni ha riferito di non provare rabbia né paura e ha espresso il desiderio di tornare in classe per continuare a insegnare. Ha dichiarato di voler sostenere i ragazzi, in particolare quelli con maggiori difficoltà, tra cui quello coinvolto nel suo episodio di aggressione. La polizia ha avviato le indagini sulla vicenda.

Tornerà a insegnare per aiutare i ragazzi, “soprattutto quelli che fanno più fatica, come magari quello che mi ha colpito”. E ai suoi alunni dice che “ non porto rabbia né paura nel cuore, ma solo desiderio di rivedervi crescere sereni e protetti”. Sono queste le prime parole di Chiara Mocchi, la professoressa accoltellata da uno studente 13enne a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, in una lettera dettata dal suo letto dell’ospedale e resa pubblica dal suo avvocato. Non c’è denuncia, rancore o voglia di vendetta, ma un messaggio per i suoi alunni che hanno assistito all’agguato e ai minuti di paura che sono seguiti. “Se il Signore vorrà concedermelo, io tornerò. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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