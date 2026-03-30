Una docente è stata accoltellata in modo grave, con un fendente che si è fermato a mezzo millimetro dall’aorta. La vittima ha perso circa un litro e mezzo di sangue a causa di una forte emorragia. È stata soccorsa e salvata grazie all’intervento dei donatori di sangue. La polizia sta indagando sull’accaduto.

"Una potentissima emorragia, quasi un litro e mezzo di sangue perso in poco tempo. Un fendente arrivato a mezzo millimetro dall’aorta. Un foulard premuto sul collo, le mani tremanti di chi mi soccorreva, e quel torpore che avanzava rapido mentre la luce intorno a me diventava ombra, e l’ombra diventava addio. Poi, dal cielo, è arrivata l’eliambulanza del servizio 'Blood on Board'. Mi hanno caricata in un istante. Nel momento del decollo, ho visto dall’alto le finestre della mia scuola: prima vuote, poi improvvisamente riempirsi dei volti dei miei amati ragazz i. Mi salutavano agitando le mani con disperazione, le lacrime agli occhi. Era come se volessero trattenermi ancora un po’ con loro". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La prof accoltellata: "Colpita a mezzo millimetro dall'aorta, salvata dai donatori di sangue"

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