Una docente di francese è stata accoltellata da uno studente nella scuola secondaria. La professoressa ha scritto una nuova lettera in cui riferisce di essere stata salvata da un altro alunno e da donatori di sangue. L'episodio si è verificato in un istituto scolastico e ha coinvolto diverse persone che sono intervenute durante l'aggressione.

Chiara Mocchi, la professoressa di francese accoltellata da un suo alunno nella Scuola Secondaria di Leonardo Da Vinci di Trescore Balneario, nella Bergamasca, ha affidato al proprio legale, l’ avvocato Angelo Lino Murtas, una seconda lettera dopo quella della settimana scorsa, in cui aveva detto che l’accaduto doveva diventare un ponte verso una scuola più attenta. “La mattina del 25 marzo 2026, davanti alla mia aula, un mio alunno tredicenne – confuso, trascinato e ‘indottrinato’ dai social – mi ha colpita all’improvviso, ripetutamente al collo e al torace con un pugnale. Solo il coraggio immenso di un altro mio alunno, ‘E.’, anche lui tredicenne, che mi ha invece difesa rischiando la sua stessa vita, ha impedito il peggio “, racconta la docente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Prof accoltellata, la docente scrive nuova lettera: “Salvata da un altro alunno e da donatori del sangue”

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