Il 25 marzo, alle 7:45, un ragazzo di tredici anni si è recato a scuola indossando pantaloni mimetici e una maglietta con la scritta “Vendetta”. Porta con sé uno smartphone agganciato al petto, che utilizza come strumento di sorveglianza. Poco dopo, all’interno dell’aula, ha accoltellato una professoressa, provocandole ferite. L’episodio ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e al successivo procedimento legale.

Pisa, 30 marzo 2026 - "Mercoledì 25 marzo alle 7:45 un ragazzo di tredici anni si presenta a scuola con pantaloni mimetici, una maglietta con la scritta “Vendetta” e uno smartphone agganciato al petto come un occhio che non vuole perdere nulla. Nello zaino, una pistola scacciacani e un coltello grande, seghettato, stile Rambo. Nel corridoio del secondo piano, davanti ad altri tre compagni, estrae la lama e colpisce la professoressa di francese, Chiara Mocchi, al collo e all’addome. Poi trasmette tutto in diretta su un canale Telegram privato. Poi prova a scappare". Comincia così la riflessione del magistrato Onorario di Sorveglianza e Criminologa Criminal Profiler attiva a Pisa, Mariana Berardinetti, sull'accoltellamento della professoressa di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prof accoltellata in classe, la riflessione pedagogica forense dell'esperta Berardinetti

Articoli correlati

Prof accoltellata da un 13enne a Trescore, la lettera dall’ospedale: “Tornerò in classe, insegnare è la mia vita”Chiara Mocchi , la prof accoltellata a Trescore Balneario, affida a una lettera dettata dal letto d’ospedale parole che commuovono e fanno riflettere.

La lettera della prof accoltellata a scuola: “Non provo né rabbia né paura. Quando potrò tornerò in classe”Trescore Balneario (Bergamo), 26 marzo 2026 – Ecco la lettera aperta della professoressa Chiara Mocchi accoltellata ieri a scuola dal suo allievo...

Aggiornamenti e notizie su Prof accoltellata

Temi più discussi: Bergamo, prof accoltellata da studente uscita da terapia intensiva: Tornerò a insegnare; Prof accoltellata, il 13enne a un’amica: Tagliati o rivelo i tuoi segreti; La lettera della prof accoltellata a scuola: Non provo né rabbia né paura. Quando potrò tornerò in classe; Valditara in visita in ospedale dalla professoressa accoltellata: Vuole tornare in classe.

Prof accoltellata a scuola, la lettera dall'ospedale: «Mi ha colpita al collo e al torace con un pugnale. Mi ha salvata il coraggio di un altro alunno»Chiara Mocchi, insegnante di francese a Trescore Balneario, Bergamo, racconta dall’ospedale i drammatici momenti dell’aggressione subita da uno studente tredicenne e ringrazia chi ... leggo.it

Prof accoltellata a Bergamo, gli studenti: Chi ha visto la scena ora è sotto shockAlcuni studenti commentano l'aggressione a coltellate filmata e trasmessa in streaming su Telegram avvenuta tra i corridoi della scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, ai danni d ... tgcom24.mediaset.it

La visita di Valditara alla prof accoltellata. Lei: «Mi manca la scuola» | Il 13enne che l'ha accoltellata: «Volevo ammazzare anche i miei» x.com

Prof accoltellata, il 13enne confessa: «Mi dispiace non averla ammazzata». Il rapporto coi genitori (che voleva uccidere) - facebook.com facebook