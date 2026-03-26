Prof accoltellata da un 13enne a Trescore la lettera dall’ospedale | Tornerò in classe insegnare è la mia vita

Una docente è stata accoltellata da un quattordicenne in una scuola di Trescore Balneario. La donna, ora in ospedale, ha scritto una lettera in cui afferma che tornerà in classe e che insegnare rappresenta la sua vita. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gravità dell’accaduto e sulla volontà della docente di riprendere il suo lavoro.

Chiara Mocchi, la prof accoltellata a Trescore Balneario, affida a una lettera dettata dal letto d’ospedale parole che commuovono e fanno riflettere. «Se il Signore vorrà concedermelo, io tornerò. Tornerò in classe, tra i banchi, dove ho sempre sentito di appartenere. Tornerò a insegnare, a credere nei giovani, ad accompagnarli nei loro passi difficili. Perché nonostante tutto, insegnare resta il mio sogno, la mia vocazione, la mia gioia più grande». Una ferita che diventa ponte La docente non si ferma al dolore, ma guarda oltre. «Questa ferita non deve diventare un muro, ma un ponte: verso una scuola più attenta, verso una comunità più unita, verso un modo nuovo di stare accanto ai ragazzi, soprattutto quelli che fanno più fatica». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Prof accoltellata da un 13enne a Trescore, la lettera dall’ospedale: “Tornerò in classe, insegnare è la mia vita” Articoli correlati Leggi anche: Chiara Mocchi accoltellata a Trescore Balneario, prof scrive una lettera dall'ospedale: "Non provo rabbia" È Chiara Mocchi, la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne in una scuola a Trescore BalnearioSi chiama Chiara Mocchi, la prof di francese che è stata accoltellata da un 13enne a scuola a Trescore Balneario (Bergamo). Tutti gli aggiornamenti su Prof accoltellata Temi più discussi: Bergamo, 13enne accoltella prof a scuola. Ha ripreso aggressione; Se cercassero le armi, le troverebbero: gli studenti dopo la prof accoltellata; Tredicenne accoltella la prof a scuola e si filma; Prof accoltellata a Bergamo: la repressione non è la risposta. Studente tredicenne accoltella una prof a scuola, in casa sequestrato materiale forse esplosivoChiara Mocchi, l'insegnate di francese accoltellata stamani al collo e all'addome da uno studente di terza media in una scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, è stata sottoposta a un i ... ilmessaggero.it Tornerò a insegnare, le prime parole della prof accoltellata a Trescore balneario da un alunno di 13 anniLe parole sono state dettate dalla professoressa Chiara Mocchi, poco dopo il suo risveglio nel letto d'ospedale, e messe per iscritto dal suo avvocato ... fanpage.it La lettera di Chiara Mocchi, la prof accoltellata ieri a Trescore Balneario. «Se il Signore vorrà concedermelo, io tornerò. Tornerò in classe, tra i banchi, dove ho sempre sentito di appartenere. Tornerò a insegnare, a credere nei giovani, ad accompagnarli nei lo - facebook.com facebook Le prime parole della prof accoltellata: «Non provo rancore. Stiamo accanto al ragazzo che mi ha colpito, forse senza sapere perché» x.com