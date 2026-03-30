Un episodio si è verificato in una scuola media di Trescore Balneario, dove un insegnante è stata ferita con un coltello da uno studente. L'evento ha suscitato attenzione sulla sicurezza negli ambienti scolastici e sul ruolo delle istituzioni educative nel gestire situazioni di crisi tra studenti e docenti. Un pedagogista ha commentato che molti giovani oggi si trovano a vivere in condizioni di solitudine e mancanza di supporto.

Trescore Balneario (Bergamo), 30 marzo 2026 – Un altro episodio estremo, quello del grave accoltellamento all’interno delle mura scolastiche della docente di Trescore da parte di un proprio studente, conferma la necessità di interrogarsi sul contesto in cui oggi si cresce e si educa. E il noto pedagogista Daniele Novara offre la sua interpretazione dell’accaduto e della realtà contemporanea. “Ucciderò la mia insegnante di francese. Le piace prendermi di mira e giustificare la violenza contro di me anche quando ero chiaramente la vittima“. Sono alcune delle parole pubblicate online dal ragazzino. Che cosa raccontano? “Si tratta di un racconto che non va preso alla lettera, è un tredicenne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Prof accoltellata dallo studente alla media di Trescore, il pedagogista: “Questi ragazzi sono lasciati soli”

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