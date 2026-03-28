Le condizioni di una docente accoltellata durante una lezione in una scuola media di Trescore Balneario sono in miglioramento. L’incidente è avvenuto circa due settimane fa e ha coinvolto anche uno studente di 13 anni. Le autorità stanno seguendo l’evolversi della situazione, mentre il giovane coinvolto è stato sottoposto a un primo interrogatorio. La scuola rimane sotto osservazione per verificare eventuali risvolti.

Bergamo, 28 marzo 2026 – Sono in continuo miglioramento le condizioni di Chiara Mocchi, la professoressa di francese che mercoledì mattina è stata accoltellata da un suo studente di 13 anni nel corridoio del primo piano della scuola media “Leonardo da Vinci” di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La prof e lo studente. Da giovedì l'insegnante di 57 anni, di Berzo San Fermo, si trova ricoverata in reparto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo un intervento chirurgico e il ricovero in terapia intensiva. Il tredicenne, che per ‘'età non è imputabile, si trova in una struttura protetta, anche a sua tutela. Lo ha stabilito la Procura per i minorenni di Brescia (competente anche per Bergamo e provincia). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La prof accoltellata alla media di Trescore Balneario migliora. Ma che ne sarà dello studente 13enne?

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