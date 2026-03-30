Prof accoltellata | aggressore 13enne allontanato da altro studente Valditara lo invita al Ministero

Un episodio di violenza si è verificato in una scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove una docente è stata accoltellata. Il 13enne coinvolto nell'aggressione è stato successivamente allontanato dalla scuola da un altro studente. Il ministro dell’istruzione ha invitato il giovane al Ministero per un confronto.

Dopo l'aggressione alla professoressa Chiara Mocchi, il 13enne è stato allontanato a calci da un altro studente della scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Lo ha raccontato la stessa docente al ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che le ha fatto visita ieri. A quanto apprende l'Adnkronos il ministro, dopo aver sentito la professoressa, ha chiamato la preside dell'istituto per invitare lo studente e la sua classe al ministero per ringraziarlo e premiarlo per il suo coraggio. Pianificava una Columbine italiana. Su Telegram i documenti inquietante sul "Tapt" Edicola degli artisti. Mara Sattei: «La mia musica nasce dal cambiamento». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Prof accoltellata: aggressore 13enne allontanato da altro studente. Valditara lo invita al Ministero Articoli correlati Leggi anche: Chiara Mocchi, la prof accoltellata salvata da un altro studente: “Ha cacciato a calci l’aggressore” Chiara Mocchi, chi è la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne a scuola. Il giovane immobilizzato da un altro insegnanteSi chiama Chiara Mocchi, la professoressa di francese 57enne accoltellata oggi nei corridoi dell’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa a...