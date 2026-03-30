Chiara Mocchi la prof accoltellata salvata da un altro studente | Ha cacciato a calci l’aggressore

Una docente è stata accoltellata da uno studente di tredici anni, ma un altro studente intervenuto in suo aiuto è riuscito a bloccare l’aggressore. La professoressa è stata ferita, ma è stata soccorsa e trasportata in ospedale. L’episodio si è verificato in una scuola, dove l’aggressore ha agito con un coltello. Uno degli studenti presenti ha calciato l’accusato e lo ha fermato.

“Una goccia di sangue può salvare una vita”. Questo era il motto del padre della professoressa accoltellata da uno studente di tredici anni. La docente non si sarebbe mai immaginata che un giorno quelle parole l’avrebbero toccata così nel profondo. L’insegnante ha ringraziato tutti quelli che l’hanno soccorsa: dagli operatori, ai donatori, al suo avvocato fino ad un suo studente coraggioso che ha preso a calci il coetaneo La nuova lettera di Chiara Mocchi, la prof accoltellata da un suo studente tredicenne nel bergamasco, è un struggente riassunto dell’incasellamento di coincidenze che le hanno salvato la vita. La docente ha ringraziato tutta l’équipe medica dell’elisoccorso, un altro suo studente “coraggioso” fino a chi dona il sangue, tra cui il suo avvocato, Angelo Lino Murtas, che è un donatore regolare da oltre 45 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Chiara Mocchi, la prof accoltellata salvata da un altro studente: “Ha cacciato a calci l’aggressore” Articoli correlati Chiara Mocchi, chi è la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne a scuola. Il giovane immobilizzato da un altro insegnanteSi chiama Chiara Mocchi, la professoressa di francese 57enne accoltellata oggi nei corridoi dell’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa a... Chiara Mocchi, chi è la prof accoltellata da uno studente 13enneC’è un silenzio che fa più rumore di qualunque sirena: quello che resta nei corridoi di una scuola quando succede qualcosa che nessuno riesce a...