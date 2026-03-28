Prof accoltellata da studente 13enne a Trescore Balneario il legale | Difficile che abbia fatto tutto da solo

Da ilgiorno.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 25 marzo, in una scuola di Trescore Balneario, una docente di francese è stata accoltellata da uno studente di 13 anni. Il legale dell'insegnante ha affermato che è difficile pensare che il giovane abbia agito senza alcuna influenza o istigazione proveniente dai social. La vicenda ha suscitato attenzione nelle cronache locali e si sta approfondendo l’origine delle motivazioni.

Bergamo, 28 marzo 2026 – “È molto, molto difficile ” che il 13enne che lo scorso 25 marzo ha accoltellato la sua professoressa di francese in una scuola di Trescore Balneario “abbia fatto tutto da solo, senza nessuna istigazione ” dai social. È quanto ha detto Angelo Lino Murtas,  avvocato dell’insegnante Chiara Mocchi. Al TgR Lombardia il legale ha spiegato di essere convinto che il ragazzino fosse in contatto con altre persone. “ Bisognerebbe risalire alle persone con cui ha avuto contatto. Non gli è venuto l'idea da solo, stando a casa e questo, chiamiamolo indottrinamento, gli è avvenuto all'interno di quello schermo”. Il “manifesto” choc del 13enne di Trescore: “Ucciderò la mia insegnante di francese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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