Processo a 56 pusher di cocaina marijuana e hashish | chi sono cosa hanno fatto e le foto dell' inchiesta

È in corso un processo che coinvolge 56 persone accusate di spaccio di cocaina, marijuana e hashish. Tra loro ci sono individui con diversi profili: un ludopatico che guadagna molto ma spende tutto in scommesse, un irrequieto che gestisce traffici dall’estero, un gradasso che si vanta di un solo arresto e uno scaltro monitorato dai carabinieri anche durante le operazioni. Sono state pubblicate anche alcune fotografie dell’inchiesta.

Spacciavano tra Torino, Beinasco, Moncalieri, Nichelino, Collegno e Volvera. Cos’è successo al funerale della mamma di uno di loro e come funziona la tecnica del gancio, usata per farsi apprezzare dai clienti Il più giovane ha 26 anni, il più vecchio deve compierne 71. “Se faccio 70 euro è una boccata d’ossigeno - contava uno spacciatore - Va bene anche solo 50 in più, dopo quello che ho speso”. Un altro offriva campioni di droga gratuiti a chi prometteva di acquistarne grandi quantità. Un 41enne si disperava perché, nonostante grandi guadagni, sperperava tutto nel gioco d’azzardo . 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Processo a 56 pusher di cocaina, marijuana e hashish: chi sono, cosa hanno fatto e le foto dell'inchiesta Articoli correlati Cocaina, hashish e marijuana: i carabinieri arrestano un pusher di paeseUn controllo di routine, per vigilare sulle abitazioni del paese ed evitare assalti dei ladri, che finisce con un giovane uomo in manette. In giro con cocaina, hashish e marijuana nello scooter, pusher 37enen arrestatoDurante la perquisizione, gli agenti hanno trovato in un borsello 250 grammi di sostanze stupefacenti di vario tipo già confezionati in dosi Un... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Processo a 56 pusher di cocaina... Carabinieri a processo per il pusher accoltellato. Due su tre dal carcere agli arresti domiciliariConcessa dal gup di Varese l’attenuazione della misura della custodia cautelare in carcere per due dei tre carabinieri a processo per l’accoltellamento di un pusher. Tra i reati più gravi per cui sono ... ilgiorno.it In 5 a processo per le botte al paladino anti-pusherEra stato denominato il condomino antipusher per la sua battaglia per la legalità nel palazzo dello spaccio, in corso Regina Margherita 162. Ma aveva pagato cara quell’etichetta perché Alessandro S. torino.repubblica.it