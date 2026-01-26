In giro con cocaina hashish e marijuana nello scooter pusher 37enen arrestato

Un uomo di 37 anni di Catania è stato arrestato dalla polizia durante un controllo in via Pietra dell’Ova. Nel corso dell’intervento, sono stati trovati e sequestrati cocaina, hashish e marijuana nascosti sul suo scooter. L’arresto si inserisce in un’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti condotta dalle forze dell’ordine nella zona.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato in un borsello 250 grammi di sostanze stupefacenti di vario tipo già confezionati in dosi Un pusher catanese di 37 anni è stato arrestato dalla polizia a un posto di controllo in via Pietra dell’Ova. I poliziotti della squadra cinofili hanno fermato l’uomo, in sella a uno scooter, per sottoporlo ad alcuni accertamenti. Il 37enne ha provato a eludere i controlli, manifestando una certa agitazione che non è sfuggita ai poliziotti. Gli agenti hanno quindi esteso le verifiche anche al mezzo a due ruote. Alla richiesta dei poliziotti di aprire la sella dello scooter, l’uomo non ha potuto far altro che ammettere di trasportare droga.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su giro cocaina

Due minorenni sono stati arrestati dai carabinieri di piazza Dante mentre erano a bordo di uno scooter in piazza Santa Maria di Gesù.

