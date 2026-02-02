Festa delle donne weekend tra natura e stelle alla masseria La Chiusa a San Giuseppe Jato

Dopo il rinvio di gennaio a causa del maltempo, la festa delle donne si svolge finalmente questo weekend alla masseria La Chiusa, a San Giuseppe Jato. Sono in programma attività all’aperto tra natura, storia e un cielo stellato. Le organizzazioni hanno deciso di riproporre l’evento, offrendo alle donne un’occasione di relax e di scoperta, lontano dal caos cittadino e immersi in un’atmosfera autentica.

Dopo il rinvio forzato dell'edizione di gennaio a causa delle avverse condizioni meteo, siamo felici di riproporre questo weekend speciale immersi nella natura, nella storia e sotto un cielo ricco di meraviglie. Un'esperienza pensata per chi desidera staccare dalla frenesia quotidiana, respirare aria pura, camminare tra paesaggi rurali e lasciarsi ispirare dalla bellezza del cielo notturno. Un'occasione ancora più significativa perché cade nel weekend della Festa delle Donne, dedicata al tempo per sé, alla condivisione e alla scoperta. Prenotazioni obbligatorie indicando nome, cognome ed età dei partecipanti.

