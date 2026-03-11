Ballare in un ex convento tra i Sassi di Matera | ritorna la discoteca itinerante più famosa d'Europa
A Matera, i Sassi si preparano ad accogliere nuovamente Detour Discotheque, la nota discoteca itinerante europea. L’evento si svolgerà in un ex convento tra le caratteristiche pietre della città, offrendo uno spazio insolito per una notte all’insegna della musica e della socialità. La scelta del luogo mira a creare un’atmosfera unica, combinando arte, cultura e divertimento in un contesto storico.
