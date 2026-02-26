Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero La primavera romana si apre con un’esplosione di creatività nel cuore verde di Villa Borghese. Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività di Roma Capitale, ha svelato un palinsesto per il mese di marzo 2026 ricco di appuntamenti che promettono di trasformare il tempo libero dei più piccoli in un’esperienza formativa profonda e divertente. Gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, questo centro si conferma un punto di riferimento imprescindibile per le famiglie romane e i turisti, offrendo un ponte tra la bellezza paesaggistica del parco e l’universo immaginifico dell’infanzia. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Casina di Raffaello: un marzo tra arte, natura e vent’anni di storie

Casina di Raffaello, laboratori su arte e natura nei sabati di gennaioIn programma laboratori didattici dedicati alle forme e ai materiali della natura – con esperienze legate ad artisti e autori come Bruno Munari ed...

Casina di Raffaello in Villa Borghese, attività per bambini e famiglie dal 7 al 29 marzo 2026Ogni sabato e domenica laboratori didattici e letture animate in italiano all’insegna di arte e natura, gioco e divertimento, per bambine e Weekend...

Temi più discussi: Casina di Raffaello in Villa Borghese, attività per bambini e famiglie dal 7 al 29 marzo 2026; Benedetta Porcaroli protagonista del gran finale di Milano Cortina 2026 all’Arena di Verona; Allerta maltempo 19 febbraio: ordinanza chiusura musei, ville/parchi e monumenti del territorio; Allerta meteo 19 febbraio 2026: chiusi alcuni musei e monumenti di Roma Capitale.

Roma, a Casina di Raffaello la biodiversità dell'Urbe diventa un giocoLa biodiversità diventa un gioco, tutto da esplorare, conoscere, studiare, a Casina di Raffaello, nel cuore di Villa Borghese. Un appuntamento per i più piccoli, ma non solo. Sabato 19 ottobre, ... ilmessaggero.it

Giocare è un diritto, l'iniziativa alla Casina di RaffaelloIn occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (20 novembre), la Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività di Roma Capitale, gestito in collaborazione ... romatoday.it

Chiusura per allerta meteo In ottemperanza all’ordinanza del Sindaco per allerta meteo, Casina di Raffaello a Villa Borghese resterà chiusa oggi, 14 febbraio. Riapriremo regolarmente domani con i laboratori del weekend in programma. Anche la formazio - facebook.com facebook