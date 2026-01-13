Casina di Raffaello laboratori su arte e natura nei sabati di gennaio

Fino al 24 gennaio, Casina di Raffaello organizza laboratori dedicati a bambini e bambine dai 2 agli 11 anni, ogni sabato. Le attività, focalizzate su arte e natura, offrono momenti di scoperta, gioco e apprendimento in un ambiente pensato per stimolare la creatività e la curiosità dei più piccoli. Un’occasione per condividere esperienze educative e divertenti in un contesto accogliente e stimolante.

Fino al 24 gennaio, ogni sabato, Casina di Raffaello propone una serie di attività rivolte a bambine e bambini dai 2 agli 11 anni all'insegna di arte e natura, gioco e divertimento.In programma laboratori didattici dedicati alle forme e ai materiali della natura – con esperienze legate ad artisti.

