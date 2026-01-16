Capri più accessibile | Atc lancia il trasporto dedicato alle persone con disabilità motorie

L'Azienda Trasporti Campania (ATC) introduce a Capri un servizio di trasporto dedicato alle persone con disabilità motorie. Questa iniziativa mira a migliorare l'accessibilità e facilitare gli spostamenti sull'isola, offrendo una soluzione più inclusiva e praticabile per tutti i visitatori e residenti con esigenze specifiche. Il servizio rappresenta un passo importante verso una mobilità più equa e accessibile a Capri.

di Marco Milano A Capri un nuovo servizio di trasporto dell’Azienda Trasporti Campana dedicato alle persone con disabilità motorie. Ad annunciarlo è l’amministratore unico dell’azienda Alberto Villa. “Un progetto fortemente voluto e realizzato da Atc – ha spiegato con orgoglio Alberto Villa – che segna un passo concreto verso un’isola più accogliente e attenta alle esigenze di tutti. Capri deve poter essere vissuta senza barriere, e questo servizio nasce proprio con l’obiettivo di garantire a ciascuno la possibilità di muoversi con dignità, autonomia e serenità. Parallelamente stiamo portando avanti un importante rinnovamento del parco autobus, investendo in mezzi moderni, confortevoli e più performanti, così da offrire un servizio all’altezza del valore e della complessità del nostro territorio”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Dall’incidente al sogno: così è nato “Lo Spirito di Stella”, il primo catamarano al mondo accessibile alle persone con disabilità

Leggi anche: 'Dal presepe dell'inclusione' al 'pranzo in Comune': un intero mese dedicato alle persone con disabilità

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

A Capri e Anacapri arriva il bus per disabili, isola più accessibile - L'Azienda Trasporti Campana (ATC) ha presentato ufficialmente alle amministrazioni di Capri e Anacapri un nuovo veicolo attrezzato esclusivamente per il trasporto di persone con disabilità motoria o ... ansa.it