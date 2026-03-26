Cacciari avverte il centrosinistra | Se oggi fate le primarie vi scannate Prima un programma serio su fisco diseguaglianze e pace Su La7

Un noto intellettuale ha commentato le recenti primarie del centrosinistra, affermando che se si svolgessero in questo momento rischierebbero di creare divisioni interne. Ha anche sottolineato l'importanza di elaborare un programma chiaro su temi come fisco, diseguaglianze e pace. Un altro intervento riguarda il risultato del referendum, interpretato come un messaggio con valori più ampi rispetto alla questione specifica.

“ La vittoria del No è un segnale. La Meloni farebbe bene a capire il significato di questo voto, che va ben al di là del referendum. E speriamo che lo capisca anche la cosiddetta opposizione “. Con queste parole, pronunciate a Otto e mezzo, su La7, il filosofo Massimo Cacciari commenta il risultato del referendum sulla giustizia, dove il No ha prevalso con una percentuale intorno al 54% e un’affluenza significativa. Un monito severo, rivolto non solo alla maggioranza di centrodestra ma soprattutto al centrosinistra, che secondo Cacciari rischia di sprecare un’occasione preziosa se non sa leggere con intelligenza strategica il messaggio arrivato dalle urne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cacciari avverte il centrosinistra: “Se oggi fate le primarie, vi scannate. Prima un programma serio su fisco, diseguaglianze e pace”. Su La7 Articoli correlati Leggi anche: Centrosinistra, Conte accelera su primarie e programma “partecipato” Leggi anche: Elezioni, strappo nel centrosinistra. Sigona ora chiede le primarie. Ma il Pd vuole chiudere su Tittarelli