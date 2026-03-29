Cacciari e le primarie del centrosinistra | Non interessano a nessuno

Un commento di un noto intellettuale sul dibattito politico ha attirato l'attenzione. Secondo quanto dichiarato, parlare di primarie del centrosinistra subito dopo il risultato di un referendum sarebbe fuori luogo. La sua opinione mette in discussione l'interesse pubblico verso questa iniziativa, considerando la tempistica come poco appropriata. La dichiarazione è stata diffusa attraverso un'agenzia di stampa.

(Adnkronos) – "Aver cominciato a parlare di primarie un secondo dopo il risultato del referendum è da pazzi". Massimo Cacciari bacchetta Elly Schlein e Giuseppe Conte, accendendo i riflettori sui "nodi irrisolti" nel centrosinistra dopo la vittoria del no al referendum sulla riforma della giustizia. "Se la riforma della giustizia interessava nel merito all'1% degli italiani, le primarie del centrosinistra interessano allo 0,01% degli italiani. Le primarie del centrosinistra interessano un piffero di niente a nessuno. Interesserebbe il programma, ma non basta dire 'faremo il programma'", dice il filosofo e politologo a Accordi e Disaccordi sul Nove. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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