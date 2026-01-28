A Teatro Golden debutta in prima nazionale la commedia C’eravamo tanto odiati

Questa sera al Teatro Golden debutta in prima nazionale la commedia “C’eravamo tanto odiati”. Franco Oppini e Pino Ammendola tornano a condividere il palco, portando una pièce che mescola risate e momenti toccanti. La pièce si presenta come una reunion esplosiva, pronta a sorprendere il pubblico con il loro stile brillante e diretto.

Una Reunion. Esplosiva! Franco Oppini e Pino Ammendola tornano insieme sul palco in “C’eravamo tanto odiati”, una commedia brillante, graffiante e inaspettatamente commovente. “C’eravamo tanto odiati” tra risate ed emozioni. Preparatevi a ridere e a emozionarvi: giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 21.00, il Teatro Golden di Roma apre il sipario su una storia di amicizia, successo e. feroci bisticci. Cosa succede quando il sipario cala bruscamente su un’amicizia fraterna, lasciando spazio a vent’anni di assordante silenzio? La risposta è in “C’eravamo tanto odiati”. Erano una coppia comica da record, finché uno scherzo finito male non li ha separati per vent’anni. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Dal 29 gennaio 2026, al Teatro Golden di Roma, debutta in prima nazionale “C’eravamo tanto odiati”, spettacolo con Franco Oppini e Pino Ammendola.

