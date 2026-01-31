Col seno di poi di e con Federica Ruggero debutta in prima nazionale al Teatro della Tosse

Venerdì sera il Teatro della Tosse di Genova ospita in prima nazionale “Col seno di poi”, un monologo di stand up scritto e interpretato da Federica Ruggero. La pièce debutta con due rappresentazioni, venerdì alle 21:30 e sabato alle 19:30, nella sala Dino Campana. Ruggero porta sul palco un testo scritto da lei stessa, diretto da Marco Taddei, che promette di coinvolgere il pubblico con uno spettacolo diretto, semplice e senza fronzoli.

Venerdì 6 febbraio alle ore 21:30 e sabato 7 febbraio alle ore 19:30, nella sala Dino Campana del Teatro della Tosse di Genova, debutta in prima nazionale "Col seno di poi", monologo di stand up scritto e interpretato da Federica Ruggero, con regia e accompagnamento drammaturgico di Marco Taddei. I costumi sono a cura di Daniela De Blasio e le luci di Davide Bellavia. Lo spettacolo nasce dall'esigenza di rimettere in ordine le emozioni maturate dopo la diagnosi di tumore al seno ricevuta da Federica nel 2020 e il successivo percorso di chemioterapia e mastectomia. «All'inizio realizzare uno spettacolo teatrale non mi sarebbe passato neanche per la mente – spiega Federica Ruggero – quando ho iniziato a scrivere avevo un'esigenza molto più terra terra: fare ordine, non lasciare che l'esperienza più importante della mia vita restasse solo un ricordo dentro di me.

Al Teatro della Tosse, sabato 10 gennaio, si terrà la prima nazionale di “Chi sopravvive fa i saluti”, nuova coreografia di Deos Danse Ensemble e Giovanni Di Cicco.

