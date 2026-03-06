Nel capannone spuntano un' auto rubata 4mila uova non tracciate e bici di valore | tre persone nei guai

Nel primo pomeriggio di mercoledì, i Carabinieri di Lugo hanno effettuato controlli nel territorio durante i quali sono state trovate in un capannone un'auto rubata, circa 4.000 uova non tracciate e alcune biciclette di valore. Tre persone sono state identificate e sono ora coinvolte in procedimenti legali. Le forze dell'ordine hanno concluso le operazioni senza ulteriori incidenti.

In tre dovranno rispondere del reato di ricettazione: trovati anche trattori agricoli con targhe contraffatte e materiale edile di dubbia provenienza Nel corso del servizio perlustrativo, una pattuglia della stazione di San Lorenzo, percorrendo la strada provinciale 17 che da Belricetto conduce a San Bernardino, ha notato tre persone impegnate a caricare cavalletti e pedane per ponteggi edili sul rimorchio di un autocarro con targa straniera. Insospettiti dai movimenti, i militari hanno deciso di effettuare un controllo, richiedendo il supporto dei colleghi del nucleo operativo e radiomobile di Lugo. Durante le verifiche, i tre individui non sarebbero stati in grado di presentare alcuna documentazione idonea a giustificare la provenienza del materiale in fase di carico.