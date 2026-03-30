Un’ordinanza di custodia cautelare ha portato all’arresto di due persone, un uomo di 81 anni e un 51enne, nelle prime ore del 30 marzo. La misura è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari e riguarda un caso che coinvolge la morte di un uomo, che secondo gli inquirenti avrebbe subito gravi sofferenze prima di essere ucciso, rimanendo segregato in uno scantinato.

In manette la moglie e il figlio dell'85enne trovato senza vita in casa il 25 ottobre 2025 a Castelsangiovanni. I due secondo gli inquirenti depistarono le indagini e spostarono il corpo: «Era sottoposto a maltrattamenti costanti e privazioni evidenziati da ecchimosi in tutto il corpo ormai reso scheletrico da un pesantissimo stato di malnutrizione. Quel giorno fu picchiato, tagliato e soffocato» In manette la moglie e il figlio dell'85enne trovato senza vita in casa il 25 ottobre 2025 a Castelsangiovanni. I due secondo gli inquirenti depistarono le indagini e spostarono il corpo: «Era sottoposto a maltrattamenti costanti e privazioni evidenziati da ecchimosi in tutto il corpo ormai reso scheletrico da un pesantissimo stato di malnutrizione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - «Prima di essere ucciso Luigi Alberti patì sofferenze inenarrabili segregato nello scantinato»

Articoli correlati

Brescia, coltiva marijuana nello scantinato: denunciato 60enneBrescia, 10 marzo 2026 – Nello scantinato di casa aveva strutturato una serra per la coltivazione di marijuana.

Anziano trovato morto nel Piacentino, arrestati moglie e figlio di Luigi AlbertiA Castelsangiovanni, i carabinieri del Nucleo investigativo di Piacenza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta...

Contenuti e approfondimenti su Prima di essere ucciso Luigi Alberti...

Temi più discussi: Iran, Trump: Negoziatori Teheran hanno paura di essere uccisi dalla loro stessa gente; Poliziotto Rogoredo: chi è Carmelo Cinturrino e cos'è successo; Gente di primavera; Arezzo, 30enne ucciso a colpi di pistola: fermato presunto autore.

Alex Pretti, spunta un nuovo video: scontro con agenti dell'Ice una settimana prima di essere ucciso a MinneapolisAlex Pretti e gli agenti federali dell'Ice (Immigration and Customs Enforcement) si erano già scontrati undici giorni prima della sparatoria fatale di sabato scorso. La Cnn ha diffuso un video che ... ilmattino.it

Alex Pretti, spunta un nuovo video: prendeva a calci un’auto dell’ICE 11 giorni prima di essere uccisoÈ emerso un nuovo video diffuso dalla BBC che mostra Alex Pretti, il 37enne poi ucciso a colpi d’arma da fuoco durante una protesta contro l’ICE a Minneapolis (Minnesota), in un alterco con agenti ... la7.it

Messi e Maradona, il rispetto prima della leggenda: “Mi vergognavo a chiamarlo” Prima di diventare Leo Messi, c’era un ragazzo timido che guardava Diego Armando Maradona come un punto di riferimento assoluto. Nel 2007, l’argentino racconta un lato um - facebook.com facebook

"Se hanno paura del Galles...", Dzeko 'punge' Italia (e Dimarco) prima di finale playoff in Bosnia x.com