Il prezzo del petrolio ha registrato un rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. Il Wti con consegna a maggio è stato scambiato a 101,12 dollari al barile, con un aumento dell’1,49%, mentre il Brent, sempre con consegna a maggio, si è attestato a 115,65 dollari, con una crescita del 2,74%. La guerra in corso ha influenzato i valori di mercato, portando a questa variazione.

Prezzo del petrolio in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a maggio passa di mano a 101,12 dollari al barile con un avanzamento dell’1,49% mentre il Brent, sempre con consegna a maggio, è scambiato a 115,65 dollari al barile con una crescita del 2,74%. L’alluminio è balzato fino al 6% dopo che l’Iran ha attaccato due siti produttivi in Medio Oriente. I cali in Asia seguono le forti perdite registrate venerdì scorso a Wall Street, che ha concluso la quinta settimana consecutiva in ribasso, la striscia negativa più lunga degli ultimi quattro anni. Le news che arrivano dall’Asia, nella seduta di lunedì 30 marzo 2026, sono quelle di un continente che paga il prezzo più alto all’onda d’urto energetica partita dal Golfo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Prezzo del petrolio in aumento, la guerra affossa l’Asia

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