Così Trump può guastare la festa a Putin frenando l’aumento del prezzo del petrolio

Lunedì, mentre la quotazione del petrolio continuava a salire e scuoteva i mercati, Donald Trump ha deciso di intervenire, lasciando intendere che potrebbe adottare misure per frenare l’aumento dei prezzi. La decisione del ex presidente degli Stati Uniti ha attirato l’attenzione di analisti e operatori, che seguono con interesse le mosse di Washington in un momento di grande volatilità nel settore energetico.

L'Iran e Hezbollah soffiano sull'odio identitario anche in Siria. Il rischio di un allargamento del conflitto Hegseth: "Oggi gli attacchi più intensi". Si ferma la più grande raffineria degli Emirati I consiglieri di Trump puntano a un conflitto breve. La propaganda iraniana si è attivata Milano. Mai fidarsi di Donald Trump. Lunedì, mentre la corsa del petrolio faceva tremare i mercati con la prospettiva di un'impennata del prezzo a 120-150 dollari al barile, lui che fa? Annuncia che la guerra "è quasi finita" innescando un crollo delle quotazioni. Ieri, seppure in un clima di grande volatilità, il greggio si è mantenuto al di sotto di 90 dollari.