In Italia, i prezzi dei carburanti sono nuovamente in aumento dopo il temporaneo taglio delle accise. La benzina e il diesel registrano una crescita rapida, con quest'ultimo vicino ai 2,1 euro al litro. I consumatori manifestano preoccupazione per possibili rincari imminenti, mentre le stazioni di servizio segnalano un incremento continuo dei costi.

Roma - Dopo il taglio temporaneo delle accise, i prezzi tornano a crescere in tutta Italia. Diesel vicino ai 2,1 euro, allarme consumatori per rincari imminenti Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti in Italia. Nonostante il recente intervento del Governo con il taglio delle accise di circa 25 centesimi al litro, i listini alla pompa hanno ripreso rapidamente a salire, annullando di fatto i benefici iniziali. Dopo una breve fase di flessione, durata pochi giorni, i costi di benzina e diesel sono tornati ai livelli precedenti, con il gasolio ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro e in avvicinamento alla soglia dei 2,1 euro. Le ultime rilevazioni del Mimit, elaborate da associazioni come Unione Nazionale Consumatori e Codacons, confermano una situazione diffusa su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Carburanti fuori controllo: benzina e diesel tornano a salire rapidamente

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