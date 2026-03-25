Il prezzo dei carburanti continua a salire, con il diesel che supera i 2 euro al litro e aumenti diffusi su tutte le tipologie di carburante. Nonostante le recenti riduzioni delle accise approvate dal governo, i prezzi alla pompa restano in costante aumento. I dati aggiornati mostrano un trend di rialzo che interessa diversi distributori e aree geografiche.

Continua l’inarrestabile corsa del prezzo dei carburanti che, nel volgere di pochi giorni, ha già sterilizzato il taglio delle accise deciso dal governo di Giorgia Meloni. A preoccupare è soprattutto il gasolio che torna sopra la soglia psicologica dei due euro al litro. Ma c’è di più. Questo, infatti, è il terzo giorno consecutivo di rincari che hanno messo fine alla tregua dei prezzi, durata appena 24 ore, che era scattata dopo l’annuncio di Donald Trump su un possibile accordo di pace con l’Iran che, di ora in ora, appare sempre meno probabile. A riprova di come la sfiducia dei mercati sia evidente e concreta, c’è il dato sul Brent che risale oltre i 100 dollari al barile. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il prezzo dei carburanti è fuori controllo: diesel sopra i 2 euro e rincari diffusi, ecco tutti i prezzi aggiornati

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