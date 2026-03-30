Il prezzo della benzina e del diesel continua a salire, con il costo che resta sotto osservazione. Il Codacons ha fatto un appello al governo, ricordando che lo sconto sulle accise scadrà il 7 aprile. L’associazione ha richiesto interventi per evitare un ulteriore aumento dei prezzi nei prossimi giorni. La scadenza del provvedimento riguarda le riduzioni fiscali applicate ai carburanti.

Codacons denuncia l’avvicinarsi del 7 aprile, data entro la quale resta in vigore il taglio delle accise su diesel e benzina, ma dopo la quale non si sa cosa accadrà ai prezzi dei carburanti. In una rielaborazione dei prezzi della giornata, in molte città, province e regioni i prezzi superano la soglia psicologica dei due euro al litro, anche sulla rete tradizionale. In autostrada i prezzi sono ben oltre i 2,5 euro al litro. Prezzo carburante in aumento Il listino dei carburanti torna a crescere. Il diesel raggiunge un prezzo medio di 2,059 euro al litro, mentre la benzina sale a 1,750 euro al litro. Ma è nelle autostrade che i prezzi sono più alti e il diesel tocca una media di 2,118 euro al litro, mentre la benzina 1,813 euro al litro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Prezzo carburanti ancora in aumento, appello Codacons al governo sullo sconto sulle accise in scadenza

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