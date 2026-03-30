Prezzi | stalle pugliesi a rischio Coldiretti

Una nota di Coldiretti Puglia segnala che le stalle della regione sono a rischio a causa degli aumenti dei prezzi legati alla guerra in Iran. La situazione ha portato a rincari significativi su alcuni alimenti e prodotti agricoli, influenzando il settore locale. La comunicazione evidenzia come le tensioni internazionali stiano già incidendo sui costi di produzione e distribuzione nel settore agricolo pugliese.

Di seguito un comunicato diffuso da Coldireti Puglia: La guerra in Iran sta provocando aumenti fino al 40% dei costi energetici e dei fattori di produzione agricola con rincari su energia, carburanti, mangimi e fertilizzanti che mettono sotto pressione le aziende zootecniche già fragili e si riflettono direttamente sul prezzo del latte in stalla dove le spese operative crescono più del riconoscimento agli allevatori rendendo sempre più difficile coprire i costi reali delle stalle pugliesi. Lo scenario di emergenza è stato al centro dell’incontro con l’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Paolicelli, nel corso del quale Coldiretti Puglia ha ribadito, la necessità di garantire prezzi equi agli allevatori, contratti trasparenti e il pieno riconoscimento delle specificità produttive del territorio pugliese. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Prezzi: “stalle pugliesi a rischio” Coldiretti Articoli correlati Leggi anche: Rincari energetici, stalle pugliesi al collasso: "Prezzo del latte non può scendere sotto i costi di produzione" Leggi anche: Nelle campagne pugliesi si coltiva la 'transizione green': "Il 16% dell'energia rinnovabile arriva da campi e stalle" Aggiornamenti e contenuti dedicati a Prezzi stalle pugliesi a rischio... Temi più discussi: L'export pugliese vola oltre i dazi: affari da 10 miliardi all'anno, +6,1% per le vendite verso gli Usa; Latte invenduto, decine di disdette agli allevatori pugliesi. Cia: Troppo latte dall’estero; Guerra | aziende agricole rincari record fra gasolio e fertilizzanti Coldiretti Puglia. Puglia, Coldiretti: stalle a rischio, latte venduto sotto i costi di produzioneIn Puglia le stalle rischiano la chiusura: costi energetici e alimentazione in aumento spingono il prezzo del latte sotto i costi di produzione, secondo Coldiretti. trmtv.it Emergenza prezzo del latte in Puglia: costi su del 40% e aziende in difficoltàPrezzo del latte in Puglia sotto i costi di produzione: Coldiretti lancia l’allarme su rincari energetici e stalle a rischio. pugliapress.org A febbraio 2026, i prezzi alla produzione dell'industria diminuiscono dello 0,4% su base mensile e del 2,7% su base annua #ANSA - facebook.com facebook La velista-ricercatrice che vive in barca: «I prezzi degli appartamenti a Lisbona erano lievitati» x.com