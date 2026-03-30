Durante la settimana di Pasqua, nota per i viaggi e le gite di molti italiani, i prezzi della benzina continuano a salire, anche se con un ritmo più lento rispetto ai giorni precedenti. La rete delle stazioni di servizio mostra variazioni di prezzo, con alcune zone che risultano più vantaggiose di altre per fare il pieno. La tendenza di aumento dei costi si mantiene, anche se meno accentuata rispetto alle settimane precedenti.

All'inizio della settimana di Pasqua in cui tradizionalmente molti italiani approfittano per viaggi e gite, prosegue seppur con meno forza la salita sulla rete carburanti. I prezzi medi praticati alla pompa di benzina e diesel aumentano rispetto alla rilevazione di venerdì, mentre risultano poco mossi rispetto alla rilevazione di ieri. Da segnalare inoltre che si riduce la differenza tra i prezzi self praticati sugli impianti Eni e quelli degli altri operatori: la compagnia continua a essere la meno cara, ma il delta medio su benzina e diesel, che era arrivato fino a circa 10 centesimi, ora scende tra i due-tre centesimi, in alcuni casi anche a poco più di 1 centesimo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Prezzi benzina, il trend nella settimana di Pasqua: dove conviene fare il pieno

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